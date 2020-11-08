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Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 459 artarak 38 bin 291'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 08.11.2020
İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 459 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 9 bin 235 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 38 bin 291’e, vaka sayısının da 682 bin 486’ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 523’ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 520 bin 329'a ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 224 bin 252 test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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