Euro
9.51
Dolar
7.87
BIST 100
1,364.65
Altın
1,835.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, ABD'yi Kovid-19 aşısı satın alma çabalarını engellemekle suçluyor

İran Sağlık Bakanı Nemeki, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için para transferi yapamadıklarını söyledi.

Ahmet Dursun   | 10.12.2020
İran, ABD'yi Kovid-19 aşısı satın alma çabalarını engellemekle suçluyor

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da katıldığı bir törende konuşan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran'ın Kovid-19 aşısı temin etme çabalarının ABD yönetimi tarafından engellendiğini belirtti. 

Nemeki, "Korona aşısı için para transferi yapmak istiyoruz fakat tüm yolları kapattılar. Halkımızın üzerinde baskı oluşturdular ancak hala (salgın konusunda) dünyadaki zengin ülkelerin çoğundan daha iyi durumdayız." dedi.

İran, ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle sağlık malzemelerinin temininde sorun yaşıyor

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve aşı temin etmesini zorlaştırıyor.

İran Güney Kore'de bloke edilen mali varlığıyla aşı almak istiyor

Tahran yönetimi, son olarak petrol ihracatından elde edilen ancak yaptırımlar nedeniyle Güney Kore bankalarında tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığını Kovid-19 aşısı alabilmek üzere kullanabilmek için Seul yönetimi ile anlaşmaya varmıştı. Aşı alınabilmesi için söz konusu miktarın dolara ya da avroya çevrilmesi gerekiyor. İran, bu durumda ABD bankalarına transfer edilmesi gereken parasının bloke edilebileceğinden endişe ediyor.

ABD 7 Ağustos 2018'de devreye soktuğu yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı
Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak
Artvin'de 116 yaşındaki kadın, Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu
İran'da son 24 saatte 284 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19'a karşı 8 milyar doz aşı insanlığa umut veriyor

Benzer haberler

Çin, ABD'li yetkililerin Hong Kong ve Makau'ya girişine kısıtlama getirdi

Çin, ABD'li yetkililerin Hong Kong ve Makau'ya girişine kısıtlama getirdi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı

Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak

İran, ABD'yi Kovid-19 aşısı satın alma çabalarını engellemekle suçluyor

İran, ABD'yi Kovid-19 aşısı satın alma çabalarını engellemekle suçluyor
İran'da son 24 saatte 284 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 284 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19'a karşı 8 milyar doz aşı insanlığa umut veriyor

Kovid-19'a karşı 8 milyar doz aşı insanlığa umut veriyor