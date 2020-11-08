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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Maskeyi kuralına göre takmak, hem Kovid-19'a hem de mevsimsel gribe karşı korur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmanın Kovid-19'a yakalanma riskinden ve mevsimsel gripten koruyacağını bildirdi.

Duygu Yener   | 08.11.2020
Bakan Koca: Maskeyi kuralına göre takmak, hem Kovid-19'a hem de mevsimsel gribe karşı korur

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "havalar soğudu sıkı giyinin" fotoğrafıyla, soğuk hava ve maske uyarısında bulundu. 

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Kovid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı."

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