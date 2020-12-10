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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, salgının ikinci dalgasının başladığını açıkladı.

Gökhan Kavak   | 10.12.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelindeki test sayısının 5,6 milyonu geçtiğini bildirdi.

Pozitif vaka sayısının 828 bin 598'e yükseldiğini aktaran Mkhize, "Güney Afrika, salgında şimdi ikinci dalgayı yaşıyor." dedi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 574'e yükseldi.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı ise 2 milyon 320 bini geçti.

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