Euro
9.56
Dolar
7.89
BIST 100
1,353.36
Altın
1,836.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e yükseldi.

Sefa Şahin   | 10.12.2020
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 918 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 220 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a ulaştı. Hasta sayısı 564 bin 435, vefat sayısı 15 bin 751, ağır hasta sayısı 5 bin 943, aktif hasta sayısı 96 bin 91 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti. 

"Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 297 bine yaklaştı
Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti

Çin'de Kovid-19'a karşı kabin memurlarına 'yetişkin hasta bezi' tavsiye edildi

Amasya'da 'aşı' bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı

Amasya'da 'aşı' bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı
Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var

Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı