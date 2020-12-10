Tahran'da doğal gaz patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti
İslamşehr ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Tahran
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı İslamşehr ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'a bağlı İslamşehr ilçesinin Çahardange bölgesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.