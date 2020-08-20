İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak 20 bin 264'e yükseldi.
İstanbul
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 139 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 279 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 264'e , vaka sayısının da 352 bin 558'e çıktığını kaydetti.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 869'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 304 bin 236'ya ulaştığı bilgisini verdi.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.