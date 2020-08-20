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Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak 20 bin 264'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 20.08.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 139 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 279 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 264'e , vaka sayısının da 352 bin 558'e çıktığını kaydetti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 869'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 304 bin 236'ya ulaştığı bilgisini verdi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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