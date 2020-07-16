Afrika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bini aştı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 29'a yükseldi.
Hartum
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 57 artarak 646 bin 973'e ulaştı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 224 artışla 14 bin 29 oldu.
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 4 bin 453 ölümle Güney Afrika'da görülürken, Mısır'da 4 bin 67, Cezayir'de 1040 kişi hayatını kaybetti.
Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
Güney Afrika'da vaka sayısı 311 bin 49'a ulaştı, bu ülkeyi 84 bin 843 vaka ile Mısır, 34 bin 259 vaka ile Nijerya izledi.
Afrika’da, salgına yakalanan 335 bin 800 kişi ise hastalığı yendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.