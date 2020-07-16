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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 16.07.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 473'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 736’ya ulaştı. Son 24 saatte 230 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 230 artışla 196 bin 246'ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 103 bin 492 test yapıldı.

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