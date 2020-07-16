İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bin 119'a çıktı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 119'a yükseldi.
Londra
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 119'a ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 642 artarak 292 bin 552 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.