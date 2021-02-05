İtalya'da son 24 saatte 14 bin 218 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 14 bin 218 vaka kaydedildi.
Roma
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Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 270 bin 507 testte 14 bin 218 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 611 bin 659'a ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 429 bin 118'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 377 artarak, 90 bin 618'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 14 bin 995 artışla 2 milyon 91 bin 923'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 377 bin 520 oldu. Aşılananların 987 bin 995'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.