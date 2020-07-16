Euro
7.84
Dolar
6.86
BIST 100
118,807.53
Altın
1,804.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın istifasını kabul etti.

Yosra Ouanes,Hacer Başer   | 16.07.2020
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye, Başbakan Fahfah'ın istifasını aldığı ve kabul ettiğini bildirdiği bir mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, Gannuşi'ye hükümeti kurmakla görevlendirilecek en ehil kişiyi belirlemek amacıyla istişarelerde bulunulacak parti, koalisyon ve parlamento bloklarının listesini hazırlaması için ikinci bir mektup da ulaştırdığı ve iki mektubun Anayasa uyarınca gönderildiği kaydedildi.

Başbakan Fahfah, istifasını dün Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu.

Ne olmuştu?

Tunus'taki çok partili koalisyon hükümetinde Başbakan Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından çatırdamalar başlamıştı.

Fahfah suçlamaları reddederken koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi, hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

Fahfah, dün istifasını sunduktan sonra da güç mücadelesini sürdürerek Nahda Hareketinden 6 bakanı görevden almıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalarda artış devam ediyor
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti
Ruanda'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan ibadethaneler 4 ay sonra yeniden açıldı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Tunus'taki Nahda Hareketi, bakanlarının istifa eden başbakan tarafından görevden alınmasını eleştirdi

Tunus'ta Nahda Partisinden 6 bakan görevden alındı

Tunus'ta Nahda Partisinden 6 bakan görevden alındı
Tunus Başbakanı Fahfah istifa etti

Tunus Başbakanı Fahfah istifa etti
Tunus basını: Cumhurbaşkanı Said Başbakan Fahfah'tan istifasını istedi

Tunus basını: Cumhurbaşkanı Said Başbakan Fahfah'tan istifasını istedi