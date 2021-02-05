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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 467 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 983 artarak 467 bin 5'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 05.02.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 467 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 119 bin 654 artışla 27 milyon 275 bin 48'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 983 artarak 467 bin 5'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 33 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 318 milyon 735 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 3 milyon 366 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 468 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 752 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 430 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 803 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 397 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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