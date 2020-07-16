Euro
7.84
Dolar
6.86
BIST 100
118,807.53
Altın
1,804.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları ve alışveriş merkezleri açılıyor

Irak yönetimi, yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinde azaltmaya giderken, bir süredir kapalı olan havalimanları ve alışveriş merkezlerinin yeniden açılması kararı aldı.

Haydar Karaalp   | 16.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları ve alışveriş merkezleri açılıyor

Bağdat

Hükümete bağlı kriz masasından yapılan yazılı açıklamada, kısmi sokağa çıkma yasağının iki buçuk saat azaltılarak 21.30 - 06.00 saatlerinde uygulanacağı belirtildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık kurallarına uyulması şartıyla alışveriş merkezlerinin de yeniden açılacağı duyuruldu.

Irak'ta, bir süredir kapalı olan havalimanlarının da 23 Temmuz itibarıyla açılacağı, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalarda artış devam ediyor
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti
Ruanda'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan ibadethaneler 4 ay sonra yeniden açıldı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bin 119'a çıktı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bin 119'a çıktı

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları ve alışveriş merkezleri açılıyor

Ruanda'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan ibadethaneler 4 ay sonra yeniden açıldı

AB seyahat kısıtlaması getirdiği ülkelere yenilerini ekledi

AB seyahat kısıtlaması getirdiği ülkelere yenilerini ekledi
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti
ECB'den parasal teşvik çağrısı

ECB'den parasal teşvik çağrısı