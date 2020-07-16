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Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 290'a, Kuveyt'te 402'ye, Katar'da 152'ye yükselirken, Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Muhammed Semiz   | 16.07.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Suudi Arabistan


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1327 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 290'a, vaka sayısının ise 62 bin 574'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 40 bin 90'a ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 402'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 791 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 57 bin 668, iyileşen hasta sayısının ise 47 bin 545 olduğu belirtildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti ve 494 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 152'ye, vaka sayısı da 105 bin 477'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı 102 bin 168'e ulaştı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 8 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1327'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, toplam 1093 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar salgından 50 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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