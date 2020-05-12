İçişleri Bakanlığı çay üreticileri için genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre, Çaykur'a kayıtlı çay üreticileri 19 Mayıs gece yarısından itibaren, çay bahçelerinin bulunduğu illere izin belgesi alarak gidebilecek.
Çay üreticileri/müstahsilleri 14 gün boyunca, belirlenen alanlar dışında bulunmayacağına, Kovid-19 tedbirlerine uyacağına dair taahhütte bulunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.