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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı çay üreticileri için genelge yayınladı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi.

Mümin Altaş   | 12.05.2020
İçişleri Bakanlığı çay üreticileri için genelge yayınladı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Çaykur'a kayıtlı çay üreticileri 19 Mayıs gece yarısından itibaren, çay bahçelerinin bulunduğu illere izin belgesi alarak gidebilecek.

Çay üreticileri/müstahsilleri 14 gün boyunca, belirlenen alanlar dışında bulunmayacağına, Kovid-19 tedbirlerine uyacağına dair taahhütte bulunacak.

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