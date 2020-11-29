Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Kovid-19 şoku: 19 kişinin testi pozitif çıktı
Kulüpten yapılan açıklamada, 14 sporcu ve teknik heyetten 5 personelde pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.
Ankara
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada "A Erkek Takımı'mıza uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, 14 sporcu ve teknik heyetten 5 personelde pozitif vaka tespit edilmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış, tedavi süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Mavi-beyazlı takım ligin 18. haftasında deplasmanda dün oynanan maçta Solhanspor'u 3-0 mağlup etmişti.
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