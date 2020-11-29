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Spor, Koronavirüs

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Kovid-19 şoku: 19 kişinin testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, 14 sporcu ve teknik heyetten 5 personelde pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

Musa Samur   | 29.11.2020
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Kovid-19 şoku: 19 kişinin testi pozitif çıktı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada "A Erkek Takımı'mıza uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, 14 sporcu ve teknik heyetten 5 personelde pozitif vaka tespit edilmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış, tedavi süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mavi-beyazlı takım ligin 18. haftasında deplasmanda dün oynanan maçta Solhanspor'u 3-0 mağlup etmişti.


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