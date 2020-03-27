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Türkiye, Koronavirüs

Gümüşhane'de yurt dışından gelenlerin ev karantina süresi 5 gün uzatıldı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen kişilerin 14 günlük karantina süresinin 5 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Veysel Kara   | 27.03.2020
Gümüşhane'de yurt dışından gelenlerin ev karantina süresi 5 gün uzatıldı Fotoğraf: Gümüşhane Belediyesi

Gümüşhane

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı ve umreden dönenlerin geliş tarihinden itibaren 14 gün süre ile evlerinden dışarı çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemelerinin istendiği anımsatıldı.


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Bu sürecin güvenli, sağlıklı ve mağdur olmadan atlatılabilmesi için konunun uzmanı hekimlerin önerilerinin dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Alınan önlemler kapsamında evden dışarı çıkmama, ziyaretçi kabul etmeme süresi 5 gün daha uzatılmış olup, vatandaşlarımızın bu kurala uymaları kendileri ve çevreleri için önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Vefa grubunun faaliyetleri

Bu arada, Gümüşhane'de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 715 kişiye hizmet verdi.

Vali Kamuran Taşbilek, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının Vefa Sosyal Destek Grubunca takip edildiğini belirtti.

Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerinin 24 saat esasına dayalı görev yaptığını aktaran Taşbilek, il merkezinde ve ilçelerde oluşturulan ekiplerce talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının vakit kaybetmeden karşılandığını vurguladı.

Taşbilek, uygulamanın 22 Mart'ta başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle vefa çalışmaları kapsamında Gümüşhane'de 715 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmış, maaşını almak amacıyla yardım isteyen vatandaşlarımıza gerekli yardımlar yapılmıştır. Ayrıca yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi büyüklerimize il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla gıda kolileri dağıtılmakta ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmaktadır."

Devletin, vatandaşın sağlığını korumaktan başka önceliği bulunmadığının altını çizen Taşbilek, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Hayat eve sığar, evde kal Gümüşhane." ifadesini kullandı.

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