Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Çok şükür ki koronavirüsü yendim
Kovid-19 teşhisiyle hastanede tedavi gören ve taburcu olan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "15 günlük karantina süresini doldurmuş bulunmaktayım. Çok şükür ki koronavirüsü yendim." dedi.
İstanbul
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören ve taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, evindeki karantina süresini de doldurdu.
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Yusuf Günay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Güzel ülkemin güzel insanları. Koronavirüs tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildiğim günden bu yana 15 günlük karantina süresini doldurmuş bulunmaktayım. Çok şükür ki koronavirüsü yendim, sağlık durumum gayet iyi. Tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Koronavirüse yakalan vatandaşlarımıza da tavsiyem şudur, sakin panik yapmasınlar, sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza güvensinler." ifadelerini kullandı.
Günay son olarak, sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenerek, "Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarlarına. Sabret, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.