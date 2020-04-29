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Sağlık, Koronavirüs

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerindeki önlemler Kovid-19'a göre güncellendi

Sağlık Bakanlığınca enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, merkezde hizmet verilen hasta sayısının azaltılması, acil ve zorunlu tedaviler dışındakilerin ise ertelelenmesi gerektiği belirtildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 29.04.2020
Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerindeki önlemler Kovid-19'a göre güncellendi

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, merkezde hizmet verilen hasta sayısının azaltılması, acil ve zorunlu tedaviler dışındakilerin ise ertelenmesi gerektiği belirtildi.

Acil ve zorunlu görülen durumlarda hastaların ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum semptomları açısından sorgulanması, rutin takip randevuları için yeniden planlama ve aynı şekilde acil olmayan her durum için önerilerin basılı, görsel materyal üzerinden eğitimlerle ev programı verilmesinin uygun olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 hastalığının seyri ve bilimsel gelişmelere göre, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde alınması gereken tedbirler güncellendi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "Hasta Yönetimi" ve "Sağlık Çalışanı" başlıklarında alınacak önlemlere yer verildi.

"Hasta yönetimi kapsamında, merkezde hizmet verilen hasta sayısının azaltılması, acil ve zorunlu tedaviler dışındakilerin ise ertelenmesi gerektiği" vurgulanan tedbirlerden diğerleri şöyle sıralandı:

"- Acil ve zorunlu görülen durumlarda da hastalar ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum semptomları açısından sorgulanmalı.

- Rutin takip randevuları için yeniden planlama ve aynı şekilde acil olmayan her durum için öneriler basılı, görsel materyal üzerinden eğitimlerle ev programı olarak verilmeli.

- Kesin ya da olası Kovid-19 hastasının fizik tedavi hizmetleri ertelenmeli."

"Merkezde çalışan sayısı azaltılmalı"

Tedbirler kapsamında, sağlık çalışanı açısından merkezde çalışan sayısının azaltılması gerektiği belirtildi.

Hastalığın ağır seyrettiği 60 yaş ve üstündekilerle diyabet, kronik kardiyovasküler sistem ve akciğer hastalığı, hipertansiyon ve kanser hikayesi bulunan personelin mümkünse çalıştırılmaması gerektiği ifade edilen diğer tedbirler ise şöyle:

" - Sağlık çalışanlarına Kovid-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalı.

- Eğitimler, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan rehber ve diğer materyaller ile uyumlu olmalı.

- Sağlık çalışanı için koruyucu önlük, tıbbi maske, gözlük, yüz koruyucu, eldiven olmak üzere gerekli kişisel koruyucu ekipman hazır bulundurulmalı.

- Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir şekilde sırayla giyilip çıkarılmalı. Giyerken, önlük, tıbbi maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven, çıkarırken de eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, tıbbi maske olarak uygulama yapılmalı.

Özellikle maskenin istasyondan çıkınca, en son çıkartılması ve sonrasında el hijyeni uygulanması ihmal edilmemeli.

- Kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık yüz koruyucu tıbbi atık kutusuna atılmalı. Tek kullanımlık olmayan gözlük ve yüz koruyucu malzemeler yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilerek, çok kullanımlık tekstil önlükleri ise 60-90 derecede yıkanıp tekrar kullanılabilir.

- Kesin veya olası Kovid-19 hastasına bakım veren sağlık çalışanı standart, temas ve damlacık izolasyon önlemlerini almalı."

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