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Türkiye, Koronavirüs

Film ve dizi sektörü Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına alınma kararından memnun

TESİYAP Genel Sekreteri Burhan Gün, "Daha önce aşı olanlar, korona geçirmiş ve belli bir yaşın altında olanları elediğimizde 10 bin kişilik bir liste bildirdik" dedi.

İsa Toprak   | 09.06.2021
Film ve dizi sektörü Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına alınma kararından memnun

Ankara

Film ve dizi prodüksiyon ekipleriyle müzisyenlere bugünden itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanması sektörde memnuniyetle karşılandı.

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde setlerde yaptıkları yoğun mesaiyle insanların izleyebileceği içerikler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Sahada kalabalık ekiplerle çalıştıkları için riskli grupta yer aldıklarını ifade eden Gün, bu nedenle Sağlık Bakanlığı ile meslek grupları aşılanmaya başlandığı zaman sektörlerinin öncelik grubuna alınması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bakanlığın olumlu dönüş yapmasıyla tüm paydaşlarıyla iletişime geçerek dizi ve film sektöründe sahada aktif çalışanlar üzerinden oluşturdukları listeyi Bakanlığa ilettiklerini belirten Gün, "Sektörümüzde yaklaşık 40 bin çalışan potansiyelimiz var. Sahada aktif çalışanlar üzerinden bir liste oluşturduk. Daha önce aşı olanlar, korona geçirmiş ve belli bir yaşın altında olanları elediğimizde 10 bin kişilik bir liste bildirdik." dedi.

"Genel olarak sektörde aşı olma arzusu var"

Sektör çalışanlarının aşı sırasının gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gün, "Sahada olduğumuz için herkes tedirgindi, sürekli test yapılıyordu. Aşı başladığı için insanlar biraz daha rahat gidecekler setlerine. Genel olarak aşı olma arzusu var bizim sektörde." ifadelerini kullandı.

Aşılanmanın teşvik edilmesi noktasında da özellikle oyunculara ricada bulunduklarını aktaran Gün, "Onlar da bu konuda paylaşımda bulunsunlar. Oyuncularımıza, insanları sırası geldiğinde aşı olmaya teşvik için kampanya yapılması noktasında destek olacağız." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığına ve Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Gün, aşının bağışıklığı artıracağı için daha güvenli bir çekim ortamı sağlayacağına inandıklarını, bunun olumlu psikolojik etkisiyle üretim konusunda daha güçlü sahaya ineceklerini bildirdi.

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