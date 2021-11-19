Dolar
11.01
Euro
12.48
Altın
1,854.50
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,746.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'nda konuşuyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

'Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı' tavsiyesi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürcan, antikor seviyelerini yüksek tutmak için zamanı gelen herkesin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye etti.

Gökhan Zobar   | 19.11.2021
'Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı' tavsiyesi

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşılar olduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede uygulanan aşıların etkisinin zaman içinde azaldığını anımsatan Gürcan, hatırlatma dozlarının yapılmasıyla antikor seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Antikorların vücuda giren mikroorganizmaları nötralize edip etkisini göstermeden yok etmeyi sağlayan moleküller olduğunu anlatan Gürcan, "Antikorlar vücudumuzdaki savunma sistemlerinin yaptığı silahlar. Ancak bu silahlar yapıldığı zaman ömür boyu kanda kalmıyor. Belli bir yarılanma ömrü var. Her enfeksiyon ve mikrop için de bu süre değişebiliyor." dedi.

"Esas anlamlı olan hatırlatma dozunun yapılıp yapılmadığı"

Gürcan, Türkiye'de uygulanan BioNTech aşısının 6 aydan sonra koruyucu etkisinin azaldığını, Sinovac aşısın da ise koruyuculuk düzeyinin daha kısa sürede istenen seviyenin altına indiğini hatırlattı.

Hatırlatma dozlarıyla antikorlar üreten hücrelerin tekrar aktive edildiğini aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Yapılan hatırlatma dozlarıyla kandaki antikor seviyelerimizin koruyucu düzeylere çıkmasını sağlıyoruz. Bunun yapılma zorunluluğu var. Önceden bir ve ikinci dozları olun diyorduk, ancak geldiğimiz noktada bu iki dozu olmanın anlamı kalmadı.

Artık esas anlamlı olan hatırlatma dozunun yapılıp yapılmadığı. Çünkü artık o yapılan iki dozun antikorları çok düşük düzeylere indi. Bunu hatırlatma dozuyla tekrar yüksek seviyelere çıkarmadığımız sürece enfeksiyona çok açık bir halde bulunuyoruz. Bu durum vaka sayılarımızın belli bir seviyenin altına inmemesine neden oluyor."

Gürcan, BioNTech ile yapılan hatırlatma dozlarının antikor seviyesini daha çok artırdığını ve farklı varyantlara karşı etkili olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan gebelerde prematüre doğumlar artıyor
'Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı' tavsiyesi
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü
Almanya'da Federal Meclis'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi

Benzer haberler

'Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı' tavsiyesi

'Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı' tavsiyesi

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den üçüncü doz uyarısı

Prof. Dr. Yiyit: 3. dozları vakti geldiğinde uygularsak Kovid'in hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz

Prof. Dr. Yiyit: 3. dozları vakti geldiğinde uygularsak Kovid'in hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz