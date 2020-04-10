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Türkiye, Koronavirüs

DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede örnek ülke

DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu, "Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, şeffaf bir şekilde yürütmektedir." dedi.

Islam Doğru   | 10.04.2020
DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede örnek ülke

New York

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ursu, Türkiye’deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi. Ursu, "Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

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