DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor
DSÖ Sözcüsü Harris, "Kovid-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor." dedi.
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DSÖ Sözcüsü Harris, "Kovid-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.