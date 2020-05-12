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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor

DSÖ Sözcüsü Harris, "Kovid-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor." dedi.

Bayram Altuğ   | 12.05.2020
DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

DSÖ Sözcüsü Harris, "Kovid-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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