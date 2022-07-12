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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ, Kovid-19 salgınını "küresel acil durum" olarak nitelendirmeye devam kararı aldı

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 salgınının "küresel acil durum" şeklinde nitelendirilmeye devam edilmesi yönünde karar aldı.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.07.2022
DSÖ, Kovid-19 salgınını "küresel acil durum" olarak nitelendirmeye devam kararı aldı

Geneve

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 8 Temmuz'da DSÖ Acil Durum Komitesinin, Kovid-19'u görüşmek üzere toplandığı bildirildi.

Toplantıda Kovid-19'un Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesi yönünde Komitenin tavsiyede bulunduğu ve bu önerinin kabul edildiği bildirildi.

Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Öte yandan DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında Örgütün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son bir haftada küresel Kovid-19 kaynaklı can kayıplarına değinerek "Kovid-19 ölümlerinde artan eğilimin, sağlık sistemleri ve sağlık çalışanlarına yarattığı zorluklardan endişeleniyorum." dedi.

Ghebreyesus, Omicron varyantının alt varyantları BA.4 ile BA.5'in dünya genelinde vaka sayılarında artışı tetiklemeyi sürdürdüğünü vurgulayarak "Virüsün takibindeki azalma, varyantların nasıl bulaştığı, hastalığa yol açma ihtimali ve virüse karşı mücadelenin etkililiğinin derecesinin anlaşılmasına engel oluyor." şeklinde konuştu.

Küresel Kovid-19 vakalarının üst üste 4 haftadır artışta olduğunun altını çizen Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere Kovid-19 ile mücadele araçlarından test, genom sıralaması ve aşıyı kullanmayı sürdürme çağrısında bulundu.

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