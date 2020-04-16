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Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Facebook Kovid-19'la ilgili iddialar içeren gönderileri beğenenlere 'uyarı' bildirimi gönderecek

Facebook, Kovid-19'la ilgili platform üzerinden yapılan "zararlı" yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları beğenen ya da paylaşanlara, "uyarı" niteliğinde bildirim göndereceğini açıkladı.

Emel Gözellik   | 16.04.2020
Facebook Kovid-19'la ilgili iddialar içeren gönderileri beğenenlere 'uyarı' bildirimi gönderecek

Ankara

Sosyal medya şirketi Facebook'tan yapılan açıklamada, platform üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeler içeren gönderileri beğenen ya da bu paylaşımlarla ilgili yorumda bulanan kullanıcılara, gelecek haftalardan itibaren uyarı bildirimleri gönderilmeye başlanacağı belirtildi. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Açıklamada, bu kullanıcıların Dünya Sağlık Örgütünün virüsle ilgili yanlış ve doğru bilgilerin yer aldığı sayfasına yönlendirileceği ifade edildi.

Sosyal medya şirketi açıklamasında, haber akışında yer alan Kovid-19 bilgi merkezinde sağlam bilgilere dayalı bilimsel makalelerin bulunduğu "Gerçekleri Öğrenmek" isimli yeni bir uygulamayı devreye sokacağını bildirdi.

100'den fazla yanlış bilgi içeren gönderi tespit edilmişti

Facebook, Kovid-19'la ilgili yanlış bilgi ya da iddialar içeren gönderileri, platform üzerinden siliyordu.

Bir sivil toplum kuruluşu, Facebook'ta yeni tip koronavirüsle ilgili 100'den fazla yanlış bilgi içeren gönderi tespit ettiğini açıklamıştı.

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