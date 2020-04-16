Facebook Kovid-19'la ilgili iddialar içeren gönderileri beğenenlere 'uyarı' bildirimi gönderecek
Facebook, Kovid-19'la ilgili platform üzerinden yapılan "zararlı" yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları beğenen ya da paylaşanlara, "uyarı" niteliğinde bildirim göndereceğini açıkladı.
Ankara
Sosyal medya şirketi Facebook'tan yapılan açıklamada, platform üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeler içeren gönderileri beğenen ya da bu paylaşımlarla ilgili yorumda bulanan kullanıcılara, gelecek haftalardan itibaren uyarı bildirimleri gönderilmeye başlanacağı belirtildi.
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Açıklamada, bu kullanıcıların Dünya Sağlık Örgütünün virüsle ilgili yanlış ve doğru bilgilerin yer aldığı sayfasına yönlendirileceği ifade edildi.
Sosyal medya şirketi açıklamasında, haber akışında yer alan Kovid-19 bilgi merkezinde sağlam bilgilere dayalı bilimsel makalelerin bulunduğu "Gerçekleri Öğrenmek" isimli yeni bir uygulamayı devreye sokacağını bildirdi.
100'den fazla yanlış bilgi içeren gönderi tespit edilmişti
Facebook, Kovid-19'la ilgili yanlış bilgi ya da iddialar içeren gönderileri, platform üzerinden siliyordu.
Bir sivil toplum kuruluşu, Facebook'ta yeni tip koronavirüsle ilgili 100'den fazla yanlış bilgi içeren gönderi tespit ettiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.