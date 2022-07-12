Dolar
17.31
Euro
17.43
Altın
1,731.63
ETH/USDT
1,084.40
BTC/USDT
19,963.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Beyaz Saray: Kovid-19 ikinci destek aşılarının kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz

Beyaz Saray, Kovid-19'un alt varyantlarından BA.5'in yayılması nedeniyle ülkede Kovid-19 ikinci destek aşılarının kapsamının, tüm yetişkinleri içine alacak şekilde genişletilmesinin düşünüldüğünü bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 12.07.2022
Beyaz Saray: Kovid-19 ikinci destek aşılarının kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz

Washington

Beyaz Saray Kovid-19 ekibi, çevrimiçi basın toplantısı düzenleyerek ülkedeki vakaların yüzde 80'ini oluşturan BA.5 varyantı konusunda basın mensuplarını bilgilendirdi.

Şu anda Kovid-19 ikinci destek aşılarının 50 yaş üzeri bireyler ve kronik hastalığı olanlara yapıldığını anımsatan Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü Ashish Jha, bu aşıların kapsamının tüm yetişkinleri içine alacak şekilde genişletilmesinin bir süredir gündemde olduğunu belirtti.

Jha, bu konudaki kararı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) vereceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "İlk belirtiler, BA.5'in bağışıklıktan kaçabileceğini gösteriyor. Bu da gelecek haftalarda enfeksiyon oranlarının artabileceği anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.


    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Türkiye, kuzey batı Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı
    TRT, özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarını anacak
    Teslim olan örgüt mensubunun ifadesi, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ortaya çıkardı
    Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu
    İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor

    Benzer haberler

    Beyaz Saray: Kovid-19 ikinci destek aşılarının kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz

    Beyaz Saray: Kovid-19 ikinci destek aşılarının kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz

    CENTCOM, DEAŞ'ın üst düzey elebaşılarından Maher al-Agal'ı öldürdüğünü açıkladı

    İsrail'in öldürdüğü ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesi ABD’ye tepkili

    Biden İsrail'i ziyaret eden 7'nci ABD Başkanı olacak

    Biden İsrail'i ziyaret eden 7'nci ABD Başkanı olacak
    ABD ve Japonya'dan "küresel krizlerle mücadelede iş birliği" mesajı

    ABD ve Japonya'dan "küresel krizlerle mücadelede iş birliği" mesajı
    Boris Johnson'ın siyasi mirası

    Boris Johnson'ın siyasi mirası