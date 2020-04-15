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Dünya, Koronavirüs

Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkan Macron, telefon ile yaptıkları görüşmede, Kovid-19 salgınını ve dünya ekonomilerinin yeniden faaliyete geçmesi çabalarını ele aldı.

Dildar Baykan   | 15.04.2020
Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkan Emmanuel  Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve dünya ekonomilerinin yeniden faaliyete geçirilmesi çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, iki liderin perşembe günü telekonferans yoluyla yapılması planlanan G7 liderler toplantısını da görüştüğü kaydedildi.

Trump ve Macron'un görüşmede, kritik bölgesel ve ikili konuları da ele aldığı aktarıldı.

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