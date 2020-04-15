Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü
ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkan Macron, telefon ile yaptıkları görüşmede, Kovid-19 salgınını ve dünya ekonomilerinin yeniden faaliyete geçmesi çabalarını ele aldı.
Washington
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkan Emmanuel Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve dünya ekonomilerinin yeniden faaliyete geçirilmesi çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, iki liderin perşembe günü telekonferans yoluyla yapılması planlanan G7 liderler toplantısını da görüştüğü kaydedildi.
Trump ve Macron'un görüşmede, kritik bölgesel ve ikili konuları da ele aldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.