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Dünya, Koronavirüs

Rio de Janeiro valisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaleti Valisi Wilson Witzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Muhammed Emin Canik   | 15.04.2020
Rio de Janeiro valisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaleti Valisi Wilson Witzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Witzel, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Cuma gününden beri kendimi iyi hissetmiyordum ve Kovid-19 testi yapılmasını istedim, sonucu pozitif çıktı. Ateşim vardı, boğazım ağrıyordu ve koku alma yetimi kaybetmiştim. Şimdi daha iyiyim." ifadelerini kullandı.

Doktor tavsiyelerine uyarak çalışmaya devam edeceğini belirten 52 yaşındaki Witzel, halktan evlerinde kalmayı sürdürmelerini istedi.

Brezilya'nın güney doğusunda yer alan Rio de Janeiro eyaletinde 17 Mart'ta ilan edilen karantina, 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Nüfusu 6 milyonu aşan Rio de Janeiro, 224 kişinin hayatına mal olan ve 3 bin 410 kişide görülen Kovid-19 salgının Sao Paulo'dan sonra en çok vurduğu bölge olarak öne çıkıyor.

Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen, nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da 1532 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve 25 bin 262 kişide virüse rastlandı.

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