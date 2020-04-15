BM Kovid-19 hakkında bilgi kirliliğine karşı uyardı
BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünya ölümcül Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız." dedi.
Birleşmiş Milletler
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koro navirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, görüntülü mesaj yayımlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgiye karşı uyardı.
Artan bilgi kirliliğinin insanların hayatını daha fazla riske attığına dikkati çeken Guterres, salgından endişe duyan çok sayıda insanının doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.
''Dünya ölümcül Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız.'' uyasında bulunan Guterres, Kovid-19'a karşı bilimin arkasında birleşilmesi çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.