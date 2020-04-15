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Dünya, Koronavirüs

BM Kovid-19 hakkında bilgi kirliliğine karşı uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünya ölümcül Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız." dedi.

Betül Yürük   | 15.04.2020
BM Kovid-19 hakkında bilgi kirliliğine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, görüntülü mesaj yayımlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgiye karşı uyardı. 

Artan bilgi kirliliğinin insanların hayatını daha fazla riske attığına dikkati çeken Guterres, salgından endişe duyan çok sayıda insanının doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

''Dünya ölümcül Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız.'' uyasında bulunan Guterres, Kovid-19'a karşı bilimin arkasında birleşilmesi çağrısı yaptı. 

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