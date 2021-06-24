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Dünya, Koronavirüs

Fransa’da Kovid-19’un Delta varyantı yayılıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta (Hindistan) varyantı vakalarının arttığı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 24.06.2021
Fransa’da Kovid-19’un Delta varyantı yayılıyor

Paris

Fransa Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fransa’da Delta varyantının görülme oranının, geçen haftaya göre hızla artarak yüzde 9 ila 10'a çıktığını ifade etti.

Attal, bu oranın başkent Paris’in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 12 ila 13 olduğunu aktardı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun dünkü verilerine göre, salgında ölü sayısı 110 bin 891'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 320 artışla 5 milyon 762 bin 322'ye yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, geçen hafta, Delta varyantının oranının yüzde 2 ila 4 arasında olduğunu duyurmuştu.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesi bekleniyor.

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Fransa’da Kovid-19’un Delta varyantı yayılıyor
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