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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Cüneyt Karadağ   | 14.04.2020
Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Berlin

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Essen, Nürnberg ve Gelsenkirchen bölgelerinde 8 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 62'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı yaklaşık 132 bin, aralarında 62 Türk'ün de bulunduğu virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 424 olarak duyurulmuştu.

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