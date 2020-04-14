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Dünya

Çin'in Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusundaki eleştirilerinin ardından Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yusuf Özcan   | 14.04.2020
Çin'in Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Paris

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusundaki eleştirilerinin ardından Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayından bu yana Çinli mevkidaşı ile dört kez görüştüğünü ve bu görüşmelerin iyi geçtiğini belirterek, "Fransa'daki Çin Büyükelçiliği temsilcilerinin yakın zamanda kamuoyuna yaptıkları açıklamalar, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin kalitesine uygun değil." ifadelerini kullandı.

Le Drian, bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağırılan Çin'in Paris Büyükelçisine bu açıklamaları onaylamadığını açık şekilde söylediğini aktardı.

Çin'in Paris Büyükelçiliğinin internet sitesinde pazar günü yer alan basın açıklamasında, "Batılı ülkelerin virüsü hafife alması ya da önlem almakta gecikmesi salgını kontrol edilemez hale getirdi ve bu durum bu ülkeler için herhangi bir vicdani sorun yaratmıyor ve hiçbir şekilde uykularını kaçırmıyor." yorumunda bulunmuştu.

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