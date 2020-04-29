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Türkiye, Koronavirüs

Yurtlarda karantinaya alınan 63 bin kişiden 34 bininin gözlem süresi tamamlandı

AFAD yurtlarda karantinaya alınan 63 bin kişiden 34 bininin tahliye edildiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 29.04.2020
Yurtlarda karantinaya alınan 63 bin kişiden 34 bininin gözlem süresi tamamlandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) twitter hesabından, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından getirilerek AFAD koordinasyonunda 77 ildeki yurtlarda misafir edilen 63 bin vatandaştan 34 bininin 14 günlük gözlem süresini tamamladığı belirtildi.

29 bin vatandaşın yurtlardaki gözlem sürecinin ise devam ettiği vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, gözlem süreci tamamlanan öğrencilerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın memleketlerine ulaşımı, bugüne kadar bedelsiz sağlanmaktaydı. Yapılan çalışma ile bugünden itibaren tüm vatandaşlarımızın memleketlerine ulaşımı ücretsiz sağlanacaktır."

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