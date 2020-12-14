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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ünde Kovid-19 vakası tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturmasına rağmen DSÖ'ye bildirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 14'ünün bu grupta tespit edildiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 14.12.2020
DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ünde Kovid-19 vakası tespit edildi

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, videokonferans yöntemiyle düzenlendiği basın toplantısında, "Salgın, hepimize sağlık çalışanlarının her gün yaptığı kahramanca işi hatırlattı." dedi.

Sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturduğunu aktaran Ghebreyesus, toplam vakaların yüzde 14'nünü ise sağlık çalışanları arasında görüldüğüne işaret etti.

Dünyada sağlık kuruluşlarının dörtte birinin en temel ihtiyaç olan temiz sudan bile mahrum olduğunu aktaran Ghebreyesus, "Dünyanın en az gelişmiş 47 ülkesinde, tüm sağlık tesislerinin yarısında temiz su bulunmuyor. Bu, sağlık çalışanlarını ve hastaları her türlü enfeksiyona karşı risk altına sokuyor." uyarısında bulundu.

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