Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'defin işlemleri' hakkında yeni açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin cenazelerinin, koruyucu tedbirler alınmasının ardından usule göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini bildirdi.
Ankara
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş alarak 22 Mart'ta "Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri" konulu bir fetva yayımladığı belirtildi.
Fetvada, hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alınmasının ardından cenazenin usulüne uygun şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine de değinildiği ifade edildi.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün, Başkanlığa 3 Nisan'da Bilim Kurulu'nun defin işlemlerine ilişkin, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıkları nedeniyle vefat edenlerden farklı bir uygulama yapılmasının gerek olmadığı kararına vardığı hatırlatıldı.
"Kurul'a şikayetler ulaştı"
Son dönemde, fetvadaki asli hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurul'a şikayetlerin ulaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin Kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farzı kifayedir.
Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkanların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dini sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır."