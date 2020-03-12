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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk, orta ve liseler 1 hafta üniversiteler 3 hafta tatil edilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta tatil edileceğini, üniversitelerin de 3 hafta süreyle tatil edileceğini söyledi.

Kemal Karadağ   | 12.03.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk, orta ve liseler 1 hafta üniversiteler 3 hafta tatil edilecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalın, "Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Üniversiteler 3 hafta süreyle tatil edilecek

Sözcü Kalın, açıklamasında, üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini kaydetti.

Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Kalın, spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının da izne tabi olacağını belirtti.

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