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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
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Türkiye, Koronavirüs

CANLI - Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs konusunda risk ciddi

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir." dedi.

Duygu Yener   | 11.03.2020
CANLI - Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs konusunda risk ciddi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alındı.

Bakan Koca: Risk ciddi

Bakan Koca, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir." dedi.

Bakan Ersoy: 15 Nisan hassas tarih

Bakan Ersoy ise "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor." diye konuştu.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarının da nisan sonrasına ertelenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi.  

Bakan Pekcan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Ticaret Bakanı Pekcan da "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarların ertelemesine karar verildiğini belirterek, "Resmi duyuruları yapacağız." dedi.

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