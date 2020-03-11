CANLI - Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs konusunda risk ciddi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir." dedi.
Ankara
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapıldı.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alındı.
Bakan Koca: Risk ciddi
Bakan Koca, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir." dedi.
Bakan Ersoy: 15 Nisan hassas tarih
Bakan Ersoy ise "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor." diye konuştu.
Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarının da nisan sonrasına ertelenmesinin gündemde olduğunu söyledi.
Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi.
Bakan Pekcan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Ticaret Bakanı Pekcan da "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Pekcan, "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarların ertelemesine karar verildiğini belirterek, "Resmi duyuruları yapacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.