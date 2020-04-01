CANLI: Sağlık Bakanı Koca: 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.
Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Koca, "Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz." ifadelerini kullandı.
24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Son 24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu. Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799 olduğunu bildirdi.
"Bu bir halk sağlığı savaşıdır"
Koca, "Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır." diye konuştu.
En fazla koronavirüs vakası İstanbul'da
Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.
Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.
Hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız." dedi.
Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ü tansiyon hastası
Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz." diye konuştu.
Test merkez sayısı 89'a çıkarılacak
Bakan Koca, koronavirüs tespiti için test merkez sayısının 89'a çıkarılacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca, "DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti."dedi.
Koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısı 601
Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.