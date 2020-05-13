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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Sağlık, Koronavirüs

CANLI: Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

13.05.2020
CANLI: Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar / AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakan Koca, konuşmasında, Kovid-19'la mücadele ile ilgili olarak, "Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir." dedi.

"İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı"

Koca, "(Kovid-19) İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu." bilgisini verdi.

"Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor." ifadelerini kullanan Koca, "Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar." şeklinde konuştu.

"Şu anki şartlarda salgın kontrol altında"

Bakan Koca, "Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında." dedi.

"Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz"

Sağlık Bakanı Koca, "Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Dışarıya maskesiz çıkmak sorumlulukla bağdaşmaz"

Dışarıya maskesiz çıkmanın, yarı açık şekilde maske kullanmanın sorumlulukla bağdaşmayacağını belirten Koca, "Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir." dedi.

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