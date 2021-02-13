Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Biri kumaş diğeri tek kullanımlık iki maske takmanın Kovid-19'a karşı daha iyi koruduğu belirlendi

Tek kullanımlık maskenin üzerine kumaş maske takmanın, yeni tip koronavirüse karşı daha fazla koruma sağladığı tespit edildi.

Emel Gözellik   | 13.02.2021
Biri kumaş diğeri tek kullanımlık iki maske takmanın Kovid-19'a karşı daha iyi koruduğu belirlendi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

CNN'de yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı araştırmada çift maske takarak burun ve ağzın tamamen kapatılmasıyla Kovid-19 partiküllerinin geçişinin yüzde 92,5 oranında engellenebildiği belirtildi.

Tek kullanımlık cerrahi maskelerin yüze çok düzgün bir şekilde oturmadığı ve boşluklardan partiküllerin girebildiği vurgulanan araştırmada, yüze oturan kumaş maskelerin tek kullanımlık olanların üzerine takılmasıyla Kovid-19'a karşı korumanın çok daha iyi sağlandığı belirtildi.

Maskenin kenarına düğüm atmak

Çift maskenin yanı sıra maske ipinin "düğümlenmesinin" de partiküllerin geçişini engellemede önemli rol oynadığına işaret edilen çalışmada maske kenarlarını içe doğru katlayarak, kulak halkası iplerinin kumaşa yakın bir noktada düğümlenmesinin de maskelerin genel performansının iyileşmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre, iki tarafından düğüm atılmış bir maske, partiküllerin yüzde 63'ünün geçişini engelliyor. Düğüm atılmamış maskelerde bu oran, yüzde 42'ye kadar düşüyor.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky de "Maskelerin iki veya daha fazla katmana sahip olmasını, burnu ve ağzı tamamen kapatmasını ve burun ile yüzün yanlarına sıkıca oturmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek
Biri kumaş diğeri tek kullanımlık iki maske takmanın Kovid-19'a karşı daha iyi koruduğu belirlendi
Ankara Üniversitesi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına 2'nci doz Kovid-19 aşısı uygulanıyor
İran'da bazı ilçeler yeniden kırmızı kategoriye yükseldi, Kovid-19 salgınında 4. dalga endişesi arttı
TESK Başkanı Palandöken: Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir

Benzer haberler

Biri kumaş diğeri tek kullanımlık iki maske takmanın Kovid-19'a karşı daha iyi koruduğu belirlendi

Biri kumaş diğeri tek kullanımlık iki maske takmanın Kovid-19'a karşı daha iyi koruduğu belirlendi

Ankara Üniversitesi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına 2'nci doz Kovid-19 aşısı uygulanıyor

Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı

1950 rakımdaki eve zorlukla ulaşan ekibin aşı yaptığı yaşlı kadın duygu dolu anlar yaşadı

1950 rakımdaki eve zorlukla ulaşan ekibin aşı yaptığı yaşlı kadın duygu dolu anlar yaşadı
Cam üfleme ustaları, salgında nefesleriyle ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor

Cam üfleme ustaları, salgında nefesleriyle ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor
Japonya’da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı

Japonya’da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı