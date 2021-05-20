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Sağlık, Koronavirüs

BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: Türkiye için 120 milyon Kovid-19 aşısını tamamlamak istiyoruz

Selma Kasap   | 20.05.2021
BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: Türkiye için 120 milyon Kovid-19 aşısını tamamlamak istiyoruz

Ankara

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, "(Kovid-19 aşısı) Türkiye için temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." dedi.

BioNTech'in kurucu ortağı Şahin, şöyle devam etti:

"Kovid-19 Aşısı 30'dan fazla virüs varyantında denedik, mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Kovid-19 Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli olabilir."

Şahin, "Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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