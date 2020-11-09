Bakan Koca'dan 'maske hem ağzı hem burnu kapatmalı' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan maskelerin hem ağzı hem de burnu kapatması gerektiği uyarısında bulundu.
Ankara
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız." ifadelerini kullandı.
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Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için, ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız. pic.twitter.com/fNEGUNPzhl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2020