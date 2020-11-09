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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan 'maske hem ağzı hem burnu kapatmalı' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan maskelerin hem ağzı hem de burnu kapatması gerektiği uyarısında bulundu.

Buket Güven   | 09.11.2020
Bakan Koca'dan 'maske hem ağzı hem burnu kapatmalı' uyarısı

Ankara

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız." ifadelerini kullandı.

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