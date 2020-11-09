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Spor, Koronavirüs

Beşiktaş'ta üç futbolcu ile bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ercan Doğan   | 09.11.2020
Beşiktaş'ta üç futbolcu ile bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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