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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bin 797'ye çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 405 artarak 243 bin 797’ye yükseldi.

Mücahit Oktay   | 09.11.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bin 797'ye çıktı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 118 bin 514 artışla 10 milyon 295 bin 890'a çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 405 artarak 243 bin 797’ye ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 483 bini, toplam test sayısı ise 157 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 19 bin 976 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 975 bin 712 vakayla California ve 843 bin 897 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 821 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 565 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 664 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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