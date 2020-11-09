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Dünya

Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 09.11.2020
Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında saat 17.16'da 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 3,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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