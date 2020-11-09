Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında saat 17.16'da 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 3,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.