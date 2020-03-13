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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 yönelik alınan ulusal tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti.

Hamdi Çelikbaş   | 13.03.2020
Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan ulusal tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını hatırlattı.

Bakan Koca, söz konusu tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını vurgulayarak, "Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." ifadelerini kullandı.

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