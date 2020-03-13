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Türkiye, Koronavirüs

Özel kreşler tatil edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Hamdi Çelikbaş   | 13.03.2020
Özel kreşler tatil edildi

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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