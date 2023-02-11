Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,521.30
BTC/USDT
21,737.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bina enkazında 3 kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor Kahramanmaraş’taki Mis Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay'ın Kuyulu Mahallesi'nde bir binanın enkazı altında kalan 51 yaşındaki Emine Doğu, 137'nci saatte kurtarıldı.-VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde hasta sayısı azaldı

Sağlık Bakanı Koca, "Deprem bölgesinde gönüllü sağlık hizmetine katılmak isteyen personelin, hasta sayısının azaldığını dikkate alarak bulundukları yerde kalmalarını rica ediyorum." dedi.

Ferdi Türkten   | 11.02.2023
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde hasta sayısı azaldı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kaş’ın kardeş şehri Meis’ten depremzedelere yardım eli
Deprem bölgesinden 51 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi
Rodos Müslümanları Derneğinden deprem bölgesi için feribot dolusu malzeme
THY'nin mil puanları deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın tutuklu müteahhidi Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde hasta sayısı azaldı

Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde hasta sayısı azaldı

Sağlık Bakanı Koca: Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın bölge dışı illere transferi sağlandı

Bakan Koca: Hatay'da 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet