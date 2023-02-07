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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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Bakan Koca: Hatay'da 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik. 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor." dedi.

07.02.2023
Bakan Koca: Hatay'da 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da (Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA)

Hatay

Bakan Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Koca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ortaya çıkan felaketin boyutunun çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Depremlerin yüz ölçümü olarak çok geniş bir alanı ve zorlu bir coğrafyayı vurduğuna işaret eden Koca, kötü hava koşulları nedeniyle gerekli ekipman ve kurtarma ekiplerinin depremden zarar gören merkezlere büyük emeklerle ulaşabildiğini belirtti.

Koca, "Şu an Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik ve bu sayının daha da artabileceğini düşünüyoruz. Burada 2 bin 902'si arama-kurtarma personeli olmak üzere farklı kurumlardan toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor. Bu saate kadar Hatay'da enkazdan kurtarılanların sayısı 1846 kişi oldu. Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama-kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağız." diye konuştu.

Toplam 6 bin 30 acil sağlık personeli görevlendirildi

Yaralılar için diğer illerden deprem bölgesine 1124 ambulans, 243 UMKE timiyle birlikte toplam 6 bin 30 acil sağlık personelinin görevlendirildiğini aktaran Koca, ayrıca hastanelere, 1201'i farklı branşlarda uzman hekim olmak üzere, toplam 2 bin 924 sağlık çalışanının takviye edildiğini söyledi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde 78 adet acil müdahale ünitesi ve ağır iklim çadırı kurduk. İskenderun'dan yaralılarımızı kara ambulanslarımızla ağırlıklı olarak Mersin Şehir Hastanesine naklettik. Dün gece de 98 yaralımız Milli Savunma Bakanlığımızın İskenderun gemisi ile Mersin'e ulaştırıldı. Mersin Şehir Hastanemizde 170'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 590 yaralımız tedavi altında.

Hatay'daki yaralılarımızı ise Adana Şehir Hastanesine ve bölgedeki hastanelere naklettik. Şu an Adana Şehir Hastanemizde 220'si yoğun bakımda olmak üzere, toplam 600 yaralımızın tedavisine devam ediliyor. Ayrıca Reyhanlı, Dörtyol, Samandağ, Yayladağı, Kırıkhan hastanelerimiz yaralılarımıza hizmet veriyor."

Yaklaşık 300 yaralı uçak ambulanslarla nakledildi

Sağlık Bakanı Koca, durumu kritik yaralıların ise uçak ambulanslarla Ankara ve İstanbul'daki şehir hastanelerine taşındığına işaret ederek, "Şu ana kadar 300'e yakın yaralımızı da bu şekilde naklettik." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkan ve kabiliyetiyle yaraları sarmak için bölgede olduğunu vurgulayan Koca, "Tüm ekiplerimize ve gönüllü olarak yardıma koşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki yaşadığımız afetleri bugüne kadar birlik olarak, metanetle, dayanışmayla atlattık, bugün de öyle olacak. Milletimizden dua bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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